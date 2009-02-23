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Ekonomi

‘Kredi daralması ABD’de krize dönüşebilir’

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, kredi sıkışıklığının henüz başlangıç aşamasında olabileceğini kaydetti.

23 Şubat 2009 02:00

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, kredi sıkışıklığının henüz başlangıç aşamasında olabileceğini kaydetti.

Küresel krize ilişkin uyarılarda bulunan S&P, kredilerde daha büyük bir daralma yaşanabileceğini ve bunun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin ciddi olabileceği uyarısında bulundu.

S&P, ABD’de 2008’in üçüncü çeyreğine kadar kredilerin arttığını ancak artış hızının 1945’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleştiğini belirtti.

Kuruluş, bu durumun gerçek kredi sıkışıklığının daha başlamadığının bir göstergesi olabileceğini kaydetti.

Ünlü yatırımcı George Soros, krize kısa vadede çözüm bulunacağına dair bir belirti görmediğini kaydetti. Soros, küresel finans sisteminin parçalara ayrıldığını ve yaşanan türbülansın Büyük Buhran’dakinden daha ciddi olduğunu ifade etti.

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