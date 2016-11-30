Kredi borcu yüzünden tutuklanan oğlunun serbest bırakılması için kendini yakmak istedi!

Kayseri'de kredi borcunu ödemediği gerekçesiyle tutuklanan oğlunun serbest bırakılmasını isteyen Osman Bilen (57) adliye önünde kendini yakmak istedi. Babanın eylemini adliye polisinin ikna çalışmaları önledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yasin Dalkılıç'ın haberine göre,

olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 1.’nci cadde üzerinden bulunan adliye binası önünde gerçekleşti. Bina görevlisi oğlu Hüseyin’in 2014 yılında emlakçılar tarafından dolandırılarak 33 bin lira kredi çektirdiklerini, kredinin de geri ödenmesi nedeniyle de oğlunun 4 gün önce tutuklandığını söyleyen baba Osman Bilen benzin bidonu ile geldiği adliye önünde kendisini yakmak istedi. ‘Oğlumu bırakın’ diye adliye önünde gözyaşı döken talihsiz adamı adliye polisleri teselli ederek elindeki 5 litrelik benzin dolu bidonu aldı. Bunalım geçirerek, canına kasteden baba, daha sonra Reşat Vural Polis merkezine götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından salıverildi. Adliye binası önüne getirdiği benzin dolu su bidonuna el konuldu.