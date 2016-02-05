Kredi borcu yüzünden takibe girenlerin sayısı 1 milyon 331 bin kişiye yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Raporu’na göre; bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, 2015 yılında bir önceki geçen yıla göre yüzde 3.0 artarak 1 milyon 331 bin kişiye yükseldi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler; 2015 yılında, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısının, geçen yıla göre yüzde 8 artarak, 725 bin kişiye ulaştığını gösterdi.TBB Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 2'ye yakın azalarak 1 milyon kişiye indi.