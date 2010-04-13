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Ekonomi

Kredi borcu olanlara iyi haber

Kara listedekiler için ‘kolay kredi’ yolu açıldı

13 Nisan 2010 03:00

T24-  Yapılan değişiklikle Kredi Garanti Fonu’ndan yararlanacak krediler arasına sorunlu hale gelmiş kredilerin de girmesine olanak tanındı. Bankalara borcunu ödemeyenlerin, eksik ya da zamanında ödemeyenlerin kaydının tutulduğu kara listedekiler de kredi alabilecek.


Krizden çıkış sürecinde işadamlarının Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek çözüm istedikleri sorunda kritik bir adım atıldı.


Kriz nedeniyle vergi ve SGK borçlarını ödeyemeyen işadamları, bu kez de bu borçlar yüzünden bankalardan kredi temin edemediklerini belirterek, bu sarmalın kırılması için Hükümet’ten destek istemişlerdi. İşadamlarının beklediği destek, 3 gün önce Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla geldi.


Hükümet, Hazine’nin garantörlüğünü üstlendiği Kredi Garanti Fonu kapsamında kullanılacak banka kredilerinde kapıyı, vergi ve SGK borcu olanlar ile Merkez Bankası’nın kara listesindeki firmalara da açtı. Hazine’nin 1 milyar liralık garanti sağladığı KGF’nın kapsamı yayınlanan değişiklikle genişletilerek, fondan bu durumdaki firmaların da yararlanması sağlandı.


İşadamlarının bu konuyla ilgili ziyaretlerinde Bakan Mehmet Şimşek’in işadamlarına “ama siz de vergi kaçırıyorsunuz” diye sert çıktığı kamuoyuna yansımıştı. Aynı dönem işadamları Başbakan Yardımcısı Babacan’ı da ziyaret ederek soruna bir çözüm istemişlerdi.


Şartlar da esnetildi

Çözüm, kredi borcunu geri ödeyememiş, ya da eksik ödeyerek kara listeye girmiş işadamları ile vergi ve SGK borçlarını ödeyememiş ancak yeniden yapılandırmış olanlar için KGF’yla ilgili düzenlemede bulundu. Buna göre, Hazine’nin 1 milyar lira garanti vererek 10 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sunmak üzere hayata geçirilen Fon, 10 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle, sorunlu hale gelmiş, bankaların donuk alacaklar listesine girmiş kredilere de kapı açıyor. Bu kapsamda bankasına krediyi geri ödeyemeyenler aldıkları kredi geri ödemesinde “yeniden yapılandırma” anlaşması yaparlarsa fondan yararlanabilecekler.


Ayrıca Hazine garantisinden yararlanacak olanların “vergi ve SGK prim borcu olmaması” şartı da esnetildi. Fondan yararlanacak olanın vergi ve SGK borcu bulunsa bile, bu borçlarını “yeniden yapılandırması” halinde yine fondan yararlanabilecek.


Hazine temsilcilerinin sıkı şartlara bağladığı ilk düzenlemede, “Yararlanıcının 30 Haziran 2008 tarihi itibarıyla Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun olmaması” koşulu konulmuştu. Ancak dünkü değişiklikte bu kural, “...veya borcun yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması” şeklinde esnetildi. Böylece sigorta ve vergi borcu bulunanlar da kurumlarla anlaşıp bu borçlarını bir ödeme planına bağlarlarsa Fon’dan yararlanacaklar.

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