Kredi borcu olanlar, 12 bankayı Başbakan'a şikâyet ettiler

Kredi kartı ve kredi borçlarını 72 aya varan vadede yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaş isyan etti. Bankaların vatandaşa ‘sen düzenli ödüyorsun, borcunu geciktir, öyle başvur’ demesi, ‘40 bin liralık krediye 33 bin lira faiz istemesi’ üzerine Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), harekete geçti. Uygulamaya aykırı davrandıkları gerekçesiyle 12 bankayı isim isim Başbakan Binali Yıldırım’a şikâyet etti.

"Borcunu geciktir öyle gel"

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 40 bin tüketicinin üye olduğu tüketici derneklerinin çatı kuruluşu TÜDEF Genel Başkanı Hasan Atak imzasıyla Başbakan Yıldırm’a gönderilen mektupta, federasyon görevlilerinin birer müşteri gibi banka şubelerine giderek yaptıkları tespitler ile vatandaş şikayetleri şöyle sıralandı:

*Uygulama, borcunu düzenli ödeyenleri de kapsamasına rağmen ‘siz borçlarınızı tam zamanında ödediğiniz için kapsam dışısınız, gidin borcunuzu birkaç gün geciktirin’ denilerek tüketici yanlış yönlendiriliyor.

*Uygulama yapan bankalardan bazıları tüketicilerden aylık yüzde 1,39’dan yüzde 2,42’ ye varan oranlarda yüksek faizler istiyor; böylece 72 ay sonrasında ana borcu çok aşan fahiş faizler oluştuğu anlaşılıyor.

*TÜDEF’e gelen vatandaş şikâyetlerinde ise örneğin 31 bin liralık borca 26 bin lira faiz istendiği; 40 bin liralık kredinin 73 bin lira olarak yapılandırıldığı görüldü.

72 ay boyunca kara listeye

Kredi kartı yapılandırmasından sonra tüketicinin kara listeye alınarak 72 ay süresince kredi ve kredi kartı kullanımının engellendiği tespit edildi.