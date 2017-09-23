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Kredi borcu için uyuşturucu işi yapıyormuş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polis tarafından bir eve yapılan baskında 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi

23 Eylül 2017 09:35

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polis tarafından bir eve yapılan baskında 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 yaşındaki Mehmet A., polisteki ifadesinde, \"200 bin lira kredi borcum var. O yüzden uyuşturucu işi yapıyorum\" iddiasında bulundu.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şube ekipleri merkez Meram İlçesi Yenice Mahallesi\'ndeki bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler etrafı hurda malzemelerle çevrili bahçede hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Yapılan baskında bahçede ekili durumda 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca evin çeşitli yerlerinde kurutulmaya bırakılmış hint kenevirlerinin de olduğu görüldü. Gözaltına alınan, uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtilen hurdacı Mehmet A., ifadesinde, \"200 bin lira kredi borcum var. O yüzden uyuşturucu işi yapıyorum\" iddiasında bulundu. Mehmet A.\'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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