-KREDİ BORCU 145.2 MİLYAR TL'YE ÇIKTI ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 16 Temmuz tarihi itibarıyla geçen bir haftada, 135,7 milyon lira artarak 145 milyar 192,6 milyon liraya çıktı. Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 9 Temmuz tarihi itibarıyla 145 milyar 10 milyon lira idi. Bunun 106 milyar 361,3 milyon lirası tüketici kredilerinden, yaklaşık 38 milyar 831,4 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. Merkez Bankası verilerine göre, 16 Temmuz tarihi itibarıyla konut kredileri 49 milyar 635,2 milyon lira, taşıt kredileri 4 milyar 159,8 milyon lira, diğer krediler 52 milyar 566,3 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin yaklaşık 38,5 milyar lirası kamu bankaları, 46,5 milyar lirası özel bankalar ve 21,3 milyar lirası da yabancı bankaları içeriyor. TL cinsinden bireysel kredi kartları tutarının 16 milyar 103,1 milyon lirası taksitli, 22 milyar 678,9 milyon lirası taksitsiz kredi kartından oluştu. Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarları şöyle oldu: 16.07.10 08.07.10 02.07.10 25.06.10 --------------------- ------------ ---------- --------- --------- Tüketici Kredileri ve 145.192.624 145.009.963 144.876 126 143.265.250 Bireysel Kredi Kartları . Tüketici kredileri 106.361.267 106.164.059 105.632.502 104.797.583 ..Konut 49.635.162 49.440.490 49.223.317 48.899.836 ..Taşıt 4.159.825 4.162.358 4.157.267 4.118.956 ..Diğer 52.566.280 52.561.211 52.251.918 51.778.791 Bireysel Kredi 38.831.357 38.845.904 39.243.624 38.467.667 Kartları .TL Taksitli 16.103.105 15.979.170 15.995.721 15.867.981 .TL Taksitsiz 22.678.894 22.817.544 23.197.944 22.545.745