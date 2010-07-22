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Ekonomi

KREDİ BORCU 145.2 MİLYAR TL'YE ÇIKTI ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2010 20:13

-KREDİ BORCU 145.2 MİLYAR TL'YE ÇIKTI ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 16 Temmuz tarihi itibarıyla geçen bir haftada, 135,7 milyon lira artarak 145 milyar 192,6 milyon liraya çıktı. Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 9 Temmuz tarihi itibarıyla 145 milyar 10 milyon lira idi. Bunun 106 milyar 361,3 milyon lirası tüketici kredilerinden, yaklaşık 38 milyar 831,4 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. Merkez Bankası verilerine göre, 16 Temmuz tarihi itibarıyla konut kredileri 49 milyar 635,2 milyon lira, taşıt kredileri 4 milyar 159,8 milyon lira, diğer krediler 52 milyar 566,3 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin yaklaşık 38,5 milyar lirası kamu bankaları, 46,5 milyar lirası özel bankalar ve 21,3 milyar lirası da yabancı bankaları içeriyor. TL cinsinden bireysel kredi kartları tutarının 16 milyar 103,1 milyon lirası taksitli, 22 milyar 678,9 milyon lirası taksitsiz kredi kartından oluştu. Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarları şöyle oldu:                           16.07.10     08.07.10     02.07.10     25.06.10         ---------------------    ------------ ----------   ---------     ---------     Tüketici Kredileri ve    145.192.624  145.009.963  144.876 126  143.265.250   Bireysel Kredi Kartları . Tüketici kredileri     106.361.267  106.164.059  105.632.502  104.797.583   ..Konut                   49.635.162   49.440.490   49.223.317   48.899.836   ..Taşıt                    4.159.825    4.162.358    4.157.267    4.118.956   ..Diğer                   52.566.280   52.561.211   52.251.918   51.778.791   Bireysel Kredi            38.831.357   38.845.904   39.243.624   38.467.667   Kartları                          .TL Taksitli              16.103.105   15.979.170   15.995.721   15.867.981   .TL Taksitsiz             22.678.894   22.817.544   23.197.944   22.545.745  

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