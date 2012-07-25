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Kredi borçlusu üniversiteliye yeni şans

Öğrenim ve katkı kredisi borç yapılandırmasında borçlarını ödemeyenler, bu tutarları ödemeleri gereken tarihten itibaren geç ödeme zammı ile 4 ay içerisinde ödemeleri şartıyla yapılandırmaya geri dönebilecek

25 Temmuz 2012 18:22

Öğrenim ve Katkı Kredisi borçlarını ödemeyenler bu tutarları ödemeleri gereken tarihten itibaren geç ödeme zammı ile 4 ay içerisinde ödemeleri şartıyla yapılandırma sistemine geri dönebilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumdan öğrenim ve katkı kredisi alan ve normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren geri ödenmesi gereken sürede ödeme yapmayanlara borçları için 10 Temmuz 2009'da peşin, 12, 24, 36 aya varan vade seçenekleri ile yeniden yapılandırma hakkı verildiği anımsatıldı.

Yapılandırmadan sonra taksitleri süresinde ödemediğinden sistemden çıkan borçlulara tekrar sisteme girme hakkı verildiği belirtilen açıklamada, 25 Şubat 2011'den sonra Kuruma başvuran borçluların, sistemde yapılan hesaplama ile tekrar sisteme alındığı hatırlatıldı.

Yapılandırma sistemine tekrar dönen ve borçlarını aksatmaları sebebiyle sistemden yeniden çıkan borçlulara 15 Haziran 2012 tarihinde yeni bir hak tanındığı anlatılan açıklamada, ''6111 sayılı Kanun ile ödemesi gereken tutarları ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenlerin bu tutarları ödemeleri gereken tarihten itibaren geç ödeme zammı ile birlikte dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla sisteme geri dönecekleri'' duyuruldu.

Borçluların ''www.kyk.gov.tr'' adresinden kimlik numarası ile sorgulama yapabileceği veya ''444 1961'' numaralı Kurum Çağrı Merkezinden bilgi alabileceği belirtildi.

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