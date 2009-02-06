Kredi borçlularının sayısı 757 bine ulaştı

Kredi borçluları 2008 yılında yüzde 253 arttı. 2007’de 214 bin 595 olan ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 2008 yılında 757 bin 845’e çıktı.



Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 253,1 oranında arttı.



Merkez Bankası verilerine göre, 2007 yılında 214 bin 595 adet olan ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı 2008 yılında 757 bin 845'e çıktı.



Aynı dönemde ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısı 5 kat (yüzde 513,4) artarak 44 bin 821'den 274 bin 917'ye, kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ise 1,8 kat (yüzde 184,4) artarak 169 bin 774'den 482 bin 928'e yükseldi.

