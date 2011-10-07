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Ekonomi

Kredi borçlularına TMSF'den iyi haber

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bireysel borçlular için uyguladığı indirim kampanyasını 31 Ocak 2012’ye kadar uzattı.

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bireysel borçlular için uyguladığı indirim kampanyasını 31 Ocak 2012’ye kadar uzattı. 

TMSF’den yapılan yazılı açıklamada, Fon’un, 2001 krizinden sonra yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilen bankaların bireysel takip alacaklarının yüzde 82’sini bugüne kadar tahsil ettiği belirtilerek, yaklaşık 190 bin bireysel kredi takip dosyasının 154 bin adedinden 171 milyon lira tahsilat gerçekleştiren kurumun, kalan 36 bin bireysel takip dosyasının tahsilatını da 31 Ocak 2012’ye kadar gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Söz konusu düzenlemeden faydalanarak borcunu kapatmak isteyenlerin TMSF Tahsilat Dairesi’nin 0212 288 47 14 numaralı faksına, bireysel@tmsf.org.tr elektronik posta adresine, 212 340 14 35, 212 340 14 87, 212 340 14 44, 212 340 14 63 numaralı telefonlarına veya dosya avukatlarına başvurabileceği bildirildi.

Uygulamanın, sadece bireysel alacaklar için geçerli olduğu, kurumsal kredi alacaklarını kapsamayacağı belirtildi.


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