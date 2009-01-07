Kredi borçlularına müjde!

Kredi kartı ve konut kredisi gibi ödenmeyen bireysel krediler ile ticari kredilerin düşük faizle vadeye bağlanarak taksitle alınmasını öngören yapılandırma programı hızlandırılacak.



Her kesimin tüm kredi borçlarını kapsayan "barış projesi, dün yapılan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) masaya yatırıldı. Ekonomi yönetimi, kredi borçlarının uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılmasını öngören projenin hızlandırılmasını istedi.



Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren, "Ekonomi için ne yapacaksak çabuk yapalım. Düzenleme için neye ihtiyaç varsa söyleyin yapalım" dedi.



Kredi kartı ve konut kredileri gibi ödenmeyen bireysel kredilerin en az 3 taksit olmak üzere, ticari kredilerin de 18 ay vadeyle taksitlendirilmesi gündemde. Hükümet, "vergi ve varlık barışı"nın ardından kredi kartı, bireysel kredilerin yanı sıra KOBİ, esnaf ve şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması çalışmalarına hız verdi.



Başbakan Yardımcısı Ekren başkanlığında gerçekleştirilen EKK Toplantısı'na Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince de katıldı. Kredi kartı ve kredilerdeki tabloya ilişkin bilgi verilirken yapılandırmanın bir ay içinde tamamlanması için çalışma grupları oluşturuldu.



Sıkıntı kredi kartında



Bakan Ekren ve Çağlayan, piyasaların canlanması, ekonomideki sıkıntıların aşılması için düzenlemenin vakit kaybetmeden tamamlanmasını istediler. Kredi kartı ve kredileri kapsayan bireysel kredi borçları 33 milyar TL'ye ulaşırken kriz nedeniyle ödenmeyen borçlar yeniden yapılandırılacak, böylece bankaların eli de rahatlayacak.

Yeniden yapılandırmadan, büyük holdingler, küçük işletmeler, esnaflar ve bireysel kredi borçluları da yararlanacak. Ödeme sıkıntısı yaşayan 1 milyon kart kullanıcısını yakından ilgilendiren düzenlemeyle, borcun düşük faizden takside bağlanması öngörülüyor.

Merkez Bankası verilerine göre 2008'de tasfiye olunacak kredi kartı borcu tutarı 2.3 milyar TL'yi buldu.

