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Ekonomi

KREDİ BORÇLARI ARTIYOR ANKARA (A.A)

23 Aralık 2010 20:15

-KREDİ BORÇLARI ARTIYOR ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı 17 Aralık tarihi itibariyle 10 Aralık'a oranla 357,7 milyon lira artarak, 163 milyar 698 milyon 700 bin liraya yükseldi. Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 10 Aralık tarihinde 163 milyar 340 milyon 974 bin lira idi.    Merkez Bankası verilerine göre, bu tutarın 121 milyar 911 milyon 886 bin lirası tüketici kredilerinden, 41 milyar 786 milyon 814 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu. 17 Aralık tarihi itibarıyla konut kredileri 55 milyar 979 milyon 554 bin lira, taşıt kredileri 5 milyar 16 milyon 487 bin lira, diğer krediler 60 milyar 915 milyon 845 bin lira oldu. Tüketici kredilerinin 45 milyar 343 milyon 319 bin lirası kamu bankaları, 53 milyar 304 milyon 307 bin lirası özel bankalar ve 23 milyar 264 milyon 260 bin lirası da yabancı bankaları içeriyor. TL cinsinden bireysel kredi kartları tutarının 18 milyar 507 milyon 49 bin lirası taksitli, 23 milyar 224 milyon 253 bin lirası taksitsiz kredi kartından oluştu. Bu arada bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 26 Kasım tarihi itibariyle 161 milyar 117 milyon 523 bin lira idi.     Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarları şöyle oldu:           .                          17.12.2010     10.12.2010     03.10.2010                      ---------------------    -------------  ------------   ------------   Tüketici Kredileri ve    163.698.700   163.340.974    162.588.811        Bireysel Kredi Kartları   ..Tüketici kredileri   121.911.886   121.366.600    120.424.358            ..Konut                 55.979.554    55.608.866     55.182.739               ..Taşıt                  5.016.487     4.947.075      4.871.338             ..Diğer                 60.915.845    60.810.659     60.370.281             Bireysel Kredi           41.786.814    41.974.374     42.164.453            Kartları                          .TL Taksitli            18.507.049    18.338.672     18.346.851             .TL Taksitsiz           23.224.253    23.579.482     23.755.793         

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