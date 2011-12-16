'Kravat takma tasarruf elde et'

T24 - Şu sıralar yazın en sıcak günlerini yaşayan Şili’nin Enerji Bakanı Rodrigo Alvarez, klimaların daha az kullanılmasını sağlayacağı düşüncesiyle erkeklerin yaz aylarında kravat takmamasını istedi.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Şili'de 10 milyonluk tasaruf için yeni bir yöntem getirilecek. Oda sıcaklığının 1-3 derece artmasına göz yumulmasının enerji maliyetlerini yüzde 3 oranında azaltacağını belirten bakan, bunun başarılması halinde 10 milyon dolar tasarruf edeceklerini vurguluyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı da enerji tasarrufu için termal iç çamaşırı giydiğini, halkın da kendisi gibi içlik giymesi gerektiğini söylemişti.





