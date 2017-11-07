Kravat bağlama şampiyonu kendi rekorunu egale etti

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- YURT dışında birçok ülkede katıldığı yarışmalarda 2 saniyede bağladığı kravatla birincilikler elde eden Sebahatin Kara, geliştirdiği teknikle rekorunu egale ederek 1 saniye 25 salisede kravat bağlıyor. Elleri arkada da aynı performansı göstererek kısa sürede kravat bağlayan Kara, daha önce başvurup sonuç alamadığı Guinness Rekorlar Kitabı’na da yeniden başvurmaya hazırlandığını söyledi.

Edirne\'de tekstil işiyle uğraşan ve yurt dışında birçok ülkede katıldığı kravat bağlama yarışmalarında şampiyon olan Giresunlu Sebahattin Kara, Trabzon\'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü\'nde ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sırasında göl çevresinde yer alan bir restorana ait garsonların kravatını bağlayan Kara, kravat bağlamasındaki hızlılığı nedeniyle görenleri şaşırttı.

ELLER ARKADA KRAVAT BAĞLIYOR

Kendine özgü geliştirdiği teknikle daha önce 2 saniyede bağladığı kravatla dünya şampiyonluğunu elde eden Kara, kendini geliştirerek bu süreyi 1 saniye 25 saliseye indirdi. Daha önce Brezilya\'nın ünlü Rio Karnavalı\'na ve Türkiye\'de bazı televizyon kanallarındaki yetenek yarışma programlarına da katılan Kara, 2 saniyenin altında bağladığı kravatlarının yanı sıra şimdi ise elleri arkada da kravat bağlayabiliyor.

HIZINA KİMSE YETİŞEMİYOR

Kravat bağlamadaki hızı nedeniyle dikkat çeken Kara, hızına kimsenin yetişemediğini öne sürdü. Kravat bağlamadaki yeteneğinin farkına bir film setinde vardığını anlatan Kara \"Bu benim kravat bağlama stilim. Dünyada bir ilk olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Kendimi bir film setinde keşfettim. Sette milletvekili rolünde oynayanlar için 60-65 kravatın bağlanması lazımdı. \'Kravat bağlamayı bilen var mı?\' dediler. O güne kadar pek kravat bağlamayı bilmiyordum. O sırada biri ayağına koyduğu kravatı 1 saatte bağlamaya çalışıyor. Ben de elimle bağlayıp bağlayıp atıyordum kenara. Ben bile farkında değildim. Bir baktım ki herkes ağzı açık bana bakıyor. Baktım ki bayağı hızlıymışım. Şimdi de kimse hızıma yetişemiyor\" dedi.

BOĞULMA RİSKİ YOK

Bağladığı kravatlarda boğulma riski olmadığını da dile getiren Kara \"Kendimi bu konuda geliştirdim. 2 saniyede kravat bağlayarak dünya birincisi oldum. Şimdi 2 saniyenin altına düştüm. 1 saniyenin de altına düşmek için çalışıyorum. Onu da ilerleyen zamanda gösteririm inşallah. Bağladığım kravatlarda boğulma riski yoktur. Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır\" diye konuştu.

Amerika, Fransa, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde düzenlenen yarışmalarda 2 saniyede bağlayabildiği kravatla birincilik elde eden Kara, daha önce başvurduğu ancak sonuç Guinness Rekorlar Kitabı’na yeni bir başvuracağını, bunun için de çalışmalarını sürdüğünü ekledi.

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