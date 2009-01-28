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Spor

Kratochvil ayrıldı

Denizlispor, kulüpte 7. yılına giren Slovak Kratochvil ve Çek futbolcu Abraham ile yollarını ayırdı.

28 Ocak 2009 02:00


Denizlispor, kulüpte 7. yılına giren Slovak Kratochvil ve Çek futbolcu Abraham ile yollarını ayırdı.

Denizlispor Teknik Direktörü Ümit Kayıhan, yeni alacakları futbolculara kontenjan açmak için Roman Kratochvil ve Tomas Abraham ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Kayıhan, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahalarında Ankaraspor ile 1-1 berabere kalmalarının ardından, her iki futbolcunun yönetim kurulu kararıyla kulüpten ayrılmasının kesinleştiğini belirtti.

Yönetim kuruluna, kadronun güçlendirilmesi için iki yeni yabancı futbolcu alınması yönünde rapor sunduğunu kaydeden Kayıhan, bu oyuncularla ilgili kararın en kısa sürede verileceğini söyledi.

Kayıhan, ''Kratochvil ve Abraham'a yeşil-siyahlı camiaya verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi.

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