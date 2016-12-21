Krasnodar: Güvenlik endişemiz yok

Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov'un Ankara'da bir polis tarafından suikastle öldürülmesinin ardından, Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile Fenerbahçe’nin İstanbul'da oynayacağı maç gündeme geldi.



Krasnodar Genel Direktör Yardımcısı Nurbiy Khakunov “Türkiye'ye gitmekten korkmuyoruz. Büyükelçiye olanlar elbette çok kötü. Ancak Türkiye'de her şey aynı paralelde gidecek diye bir şey yok. Fenerbahçe harika bir kulüp ve güvenliğimizi sağlayacaktır” dedi.

Rusya Premier Lig Başkanı Sergey Pryadkin de, “Kararı Rusya Dışişleri Bakanlığı verecek” diyerek, hükümetten tavsiye alacaklarını vurguladı.