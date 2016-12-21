T24 LogoT24 Logo
Spor

Krasnodar: Güvenlik endişemiz yok

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibinin yöneticileri, Türkiye'ye gitmekten çekinmediklerini söyledi

21 Aralık 2016 16:21

Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov'un Ankara'da bir polis tarafından suikastle öldürülmesinin ardından, Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile Fenerbahçe’nin İstanbul'da oynayacağı maç gündeme geldi.

Krasnodar Genel Direktör Yardımcısı Nurbiy Khakunov “Türkiye'ye gitmekten korkmuyoruz. Büyükelçiye olanlar elbette çok kötü. Ancak Türkiye'de her şey aynı paralelde gidecek diye bir şey yok. Fenerbahçe harika bir kulüp ve güvenliğimizi sağlayacaktır” dedi.

Rusya Premier Lig Başkanı Sergey Pryadkin de, “Kararı Rusya Dışişleri Bakanlığı verecek” diyerek, hükümetten tavsiye alacaklarını vurguladı.

ETİKETLER

Andrei KarlovsuikastUEFA Avrupa LigiFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24