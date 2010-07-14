Kramponlarını fırlatıp gitti!

T24

Deneyimli oyuncu top çalışması sırasında, “seni de babanı da sevmeyiz. Sen Galatasaraylı’sın” diyen gurbetçi taraftara sinirlenip kramponlarını yere fırlattı ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın “Emre” diye seslenmesine aldırmadan antrenman sahasını terk etti. Takım arkadaşları çalışmayı sürdürürken Emre özel bir araçla otele döndü.Bu duruma oldukça sinirlenen Aykut Kocaman’ın çalışma sonrası Emre ile bir görüşme yaptığı, tecrübeli futbolcunun hocasından özür dilediği belirlendi. Yaptığı bu davranış sonrası ceza da gündeme gelirken milli futbolcunun bugünkü AZ Alkmaar maçında oynatılmayacağı öğrenildi.Bu arada Mehmet Topuz’un eski sakatlığı nüksetti. Tecrübeli futbolcu dünkü çalışmaya katılamazken tedavisine başlandı.Öte yandan Alex, Stoch ve Andre Santos dün laktak testten geçirildi.