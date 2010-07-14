T24 LogoT24 Logo
Spor

Kramponlarını fırlatıp gitti!

Antreman sırasında taraftarların sözlü sataşmalarına maruz kalan Emre Belozoğlu sahayı terk etti.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 -  Antreman sırasında taraftarların sözlü sataşmalarına maruz kalan Emre Belözoğlu sahayı terk etti.



Deneyimli oyuncu top çalışması sırasında, “seni de babanı da sevmeyiz. Sen Galatasaraylı’sın” diyen gurbetçi taraftara sinirlenip kramponlarını yere fırlattı ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın “Emre” diye seslenmesine aldırmadan antrenman sahasını terk etti. Takım arkadaşları çalışmayı sürdürürken Emre özel bir araçla otele döndü.

Bu duruma oldukça sinirlenen Aykut Kocaman’ın çalışma sonrası Emre ile bir görüşme yaptığı, tecrübeli futbolcunun hocasından özür dilediği belirlendi. Yaptığı bu davranış sonrası ceza da gündeme gelirken milli futbolcunun bugünkü AZ Alkmaar maçında oynatılmayacağı öğrenildi.
Bu arada Mehmet Topuz’un eski sakatlığı nüksetti. Tecrübeli futbolcu dünkü çalışmaya katılamazken tedavisine başlandı.

Öte yandan Alex, Stoch ve Andre Santos dün laktak testten geçirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24