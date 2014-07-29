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Kramponları bomba imha ekibi inceledi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın açılışında gösteri maçına çıkan Başbakan Erdoğan'ın ayağındaki futbol ayakkabıları özel üretildi

29 Temmuz 2014 14:48

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın açılışında oynanan gösteri maçında giydiği kramponların bomba imha ekipleri tarafından maç öncesi incelendiği ortaya çıktı.

Ersin Çelik’in Yeni Şafak’taki haberine göre, ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) imal ettiği ayakkabılar Türk malı, dünyaca ünlü markalarla aynı kalitede. Erdoğan'ın üç gol atarak yıldızlaştığı maçta giydiği kramponların, topuğa gelecek darbelere karşı dıştan koruma sağlayan özel tabanı var.

Üretici Başbakan'dan destek istedi

 

Anatomik olarak şekillendirilmiş, nefes alabilir deriden üretilen kramponlar Lig markası ile satılıyor.

Üç farklı numarada üretilen Erdoğan yazılı kramponları Başbakan giymeden önce bomba imha ekibi tarafından incelendi.

Erdoğan, TASD Başkanı Hüseyin Çetin tarafından hediye edilen kramponlardan 43,5 numaralı olanını giydi.

TASD Başkan Yardımcısı Süleyman Gürsoy, 'Tekstildeki ithalat kotasının ayakkabı için de uygulanmasını istedik. Sağ olsun bizi dinledi ve ilgileneceğini söyledi' dedi.

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