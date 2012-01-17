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Dünya

Krallar Vadisi'nde bir tapınak şarkıcısı

Mısır’da Krallar Vadisi’nde çalışmalar yapan İsviçreli arkeologlar, tesadüfen, bir kadın şarkıcıya ait 1,100 yıllık bir lahit keşfetti.

17 Ocak 2012 02:00


T24 -  Mısır’da Krallar Vadisi’nde çalışmalar yapan İsviçreli arkeologlar, tesadüfen, bir kadın şarkıcıya ait 1,100 yıllık bir lahit keşfetti.

Tanrı Amun Re’nin şarkıcısı Nehmes Bastet’e ait olduğuna inanılan lahit, İsviçreli arkeologlar tarafından, Kral Üçüncü Tutmosis’in lahdine giden yoldaki rutin temizlik sırasında keşfedilen bir kuyuda bulundu.

Böylece Krallar Vadisi'nde ilk kez hanedanlar ve aile üyeleri dışındaki kişilerin de mezarlarının bulunduğu ortaya çıkmış oldu.

Kuyuda ayrıca çok değerli tarihi eserler de keşfedildiği, arkeologların çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Mısır Tarihi Eserler Bakanı Muhammed İbrahim, El Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, arkeologların, kuyuda siyaha boyanmış ve üzeri hiyeroglif
metinlerle süslenmiş bir sanduka ile üzerine ölenlerin isimlerinin ve unvanlarının kazındığı ahşap panolar bulunduğunu söyledi.


Kedi Tanrı Bastet tarafından korunuyormuş

Lahdin bu hafta içinde açılacağı belirtildi. Uzmanlar Nehmes Bastet’in mumyalanmış bedenini hiç bozulmamış bir halde yüzünde cenaze maskesiyle bulmayı bekliyor.

Nehmes Bastet ismi, "Kedi Tanrı Bastet tarafından korunuyor" anlamına geliyor. Bulunan parçalar, Nahmes Bastet’in firavunlar döneminin en büyük ve en ünlü açık hava sahnelerinden biri olan Karnak Tapınağı’nda şarkıcılık yaptığı tahmin ediliyor.

İsviçreli arkeolog ekibi, incelemelerinde, burada bulunan lahitlerin MÖ 945–712 yılları arasında hüküm süren 22’nci Hanedan dönemine ait olduğunu ortaya koydu. Nehmes Bastet'in yattığı lahdin aslında Amun Re’nin kızına ait olduğu tahmin ediliyor.


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