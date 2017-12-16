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Dünya

Kraliyet: Suudi kadınlar motosiklet ve kamyon da kullanabilecek

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Aralık (DHA) – Her gün yeni bir reform duyuran Suudi Arabistan’da şimdi de kadınların kamyon ve motosiklet kullanmasına izin çıktı

16 Aralık 2017 20:19

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Aralık (DHA) – Her gün yeni bir reform duyuran Suudi Arabistan’da şimdi de kadınların kamyon ve motosiklet kullanmasına izin çıktı.
Cuma günü Krallık Genel Trafik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suudi kadınların gerekli koşulları sağladıkları ve başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde kamyon ve motosiklet kullanmalarına izin verileceği aktarıldı. 
Suudi kadınların araç kullanabilmesine ilişkin Eylül’de duyurulan kraliyet kararının Haziran 2018’de yürürlüğe girecek ve Suudi kadınlar araç, motosiklet ve kamyon kullanabiliyor olacak. Kadınların araç kullanması konusu Suudi Arabistan’da uzun yıllar tartışma konusuydu fakat Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman’ın reform niteliğindeki kararlarıyla bu tartışmalar son buldu. (Fotoğraflı)

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