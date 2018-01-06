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Dünya

Kraliyet Sarayı önünde gösteri düzenleyen 11 prens tutuklandı iddiası

Prenslerin, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi ile emirlerin elektrik ve su paralarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden kararnamenin kaldırılması için gösteri düzenledikleri belirtildi

06 Ocak 2018 19:33

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı önünde gösteri düzenleyen 11 prensin gözaltına aldıktan sonra kraliyet kararı gereğince Hair Cezaevi'ne nakledildikleri iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Sabq haber sitesindeki habere göre, 11 prens, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi ile emirlerin elektrik ve su paralarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden Kraliyet Kararnamesi'nin yürürlükten kaldırılması için başkent Riyad'da Kraliyet Sarayı önünde gösteri düzenledi.

Prenslere dağılmaları yönünde çağrının yapıldığı, uyarıları dinlemeyen 11 prensin kraliyet kararı gereğince Kraliyet Muhafızları tarafından gözaltına alınarak Hair Cezaevi'ne nakledildikleri belirtildi.

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