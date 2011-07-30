-KRALİYET SARAYI DA SALDIRGANIN HEDEFLERİ ARASINDA OSLO (A.A) - 30.07.2011 - Norveç'te iki saldırıda 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in hedef listesinde, Norveç Kraliyet Sarayı ile İşçi Partisi Genel Merkezinin de bulunduğu bildirildi. Savcı Paal-Fredrik Hjort Kraby, Verdens Gang (VG) gazetesine yaptığı açıklamada, sorgusu sırasında Breivik'in, başka hedeflere de saldırmayı planladığını söylediğini ifade etti. Gazete, Kraliyet Sarayı'nın sembolik değerinden dolayı, İşçi Partisi'nin ise saldırgana göre çokkültürlü bir toplum oluşturulmasındaki rolü nedeniyle hedef seçildiğini belirtti. Savcı, saldırganın hedefleriyle ilgili olarak yorum yapmak istemediğini, bunların bir terörist için belirgin hedefler olduğunu söyledi.