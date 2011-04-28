-KRALİYET DÜĞÜNÜNE SAATLER KALDI LONDRA (A.A) - 28.04.2011 - Dünyanın merakla beklediği İngiltere kraliyet düğünü yarın yapılacak. İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile nişanlısı Kate Middleton, yarın Londra'daki Westminster Kilisesinde evlenecek. Düğün töreni, yerel saatle 11.00'de (TSİ 13.00) başlayacak. Saint Andrews Üniversitesinde öğrenciyken tanışan çift, geçen yıl ekim ayında Kenya'da tatildeyken nişanlandı. Nişanın kamuoyuna duyurulmasından sonra İngiltere'de daha çok konuşulmaya başlayan çiftin düğününü milyonlarca kişinin izlemesi bekleniyor. İngiliz kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi Galler Prensi Charles ve 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşındayken hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ilk çocukları olan William, 21 Haziran 1982'de doğdu. Eton Koleji ve ardından St. Andrews Üniversitesinde okuyan Prens William, 9 Ocak 1982 doğumlu Kate Middleton ile 2002 yılından bu yana beraber. -ATLI ARABAYLA 15 DAKİKALIK YOLCULUK- Çiftin düğününün, İngiltere'nin son 30 yıldır gördüğü en büyük ve görkemli tören olması bekleniyor. Kraliyet ailesinde en son evlenen Prens William'ın babası Prens Charles oldu. Charles, Cornwall Düşesi Camilla ile 2005 yılında evlendi. Ancak çift gözlerden uzak, Windsor'da küçük bir törenle dünyaevine girdi. Charles ve Camilla çiftinden önce ise 1986 yılında Prens Charles'ın erkek kardeşi Prens Andrew, Sarah Ferguson'la Westminster Kilisesinde evlendi. Charles ve Prenses Diana ise 1981'de Saint Paul Katedralinde yapılan görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Charles ve Diana'nın düğününü 1981 yılında Londra sokaklarında 600 bin kişi, televizyondan ise 750 milyon kişi izledi. Prens William ise annesi ve babasından farklı olarak, daha fazla sayıda kişiyi alabilen Saint Paul Katedrali yerine, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth ve dedesi Prens Philip'in 1947'de evlendiği bin yıllık geçmişe sahip tarihi Westminster Kilisesinde dünyaevine girecek. Çift törenin ardından atlı arabayla yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculuk yaparak halkı selamlayacak. Çiftin geçeceği rotada, parlamento meydanı, parlamento, ünlü çan ve saat kulesi Big Ben, Başbakanlığın ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi, St. James Parkı ve Buckingham Sarayına giden Mall caddesi bulunuyor. Prens William ve Kate Middleton, Buckingham Sarayında Kraliçe 2. Elizabeth'in ev sahipliğinde onurlarına verilecek ve 600 kişinin davetli olduğu resepsiyona da katılacak. Yarınki hava durumu merak edilirken, meteoroloji yetkilileri, milyonlarca kişinin Londra sokaklarını doldurmasının beklendiği yarın havanın yağmurlu olacağı tahmininde bulunuyor ve hissedilecek en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağını bildiriyor. Yağmur için de her türlü önlem alındı. Çiftin halkı selamlayacağı atlı araba, yağmurun şiddetli olması durumunda camekanlı ve üstü kapalı başka bir atlı arabayla değiştirilecek. Prens William ve Kate Middleton, Westminster Kilisesine aileleriyle birlikte giderek son provayı yaptı ve hazırlıkları kontrol etti. Düğün için hazırlanan askeri geçidin son provaları da dün yapıldı. Kraliyet ailesinin yanı sıra polisten basın mensuplarına kadar herkes, şehrin heykellerinden yollarına kadar her şey artık düğüne hazır. -MASALIN SONRASI- Prens William ve Kate Middleton'ın, düğünün ardından çok fazla gündemde kalması beklenmiyor. Prens William'ın Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki (RAF) görevini tamamlayacağı 2013 yılına kadar çift, William'ın görev yeri olan Galler'de bir malikanede yaşayacak. Çiftin balayı yapacağı yer ise güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor, ancak William ve Kate karı-koca olarak ilk resmi ziyaretlerini haziran sonunda Kanada'ya yapacak. Prens William'ın yarın düğününde, mensubu olduğu hava kuvvetleri üniformasını giymesi bekleniyor. Düğünle ilgili en çok merak edilen ise Kate Middleton'ın giyeceği gelinliğin modeli. İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde, Middleton'ın gelinliğini geçen yıl intihar eden İngiliz tasarımcı ve modacı Alexander McQueen'in baş tasarımcısı Sarah Burton'ın hazırlayacağı iddia edilmişti.