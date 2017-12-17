Kraliyet düğünü tarihi Birleşik Krallık'ta esprilere neden oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - İngiliz Kraliyet Ailesi veliahdı Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle\'ın Federasyon Kupası final maçı gününe rastlayan düğün tarihi, Birleşik Krallık genelinde esprilere yol açtı.

İngiliz Kraliyet Ailesi\'nin beşinci sıradaki veliahdı Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle geçen ay nişanlandıklarını açıklamış ve 19 Mayıs 2018\'de Kensington Sarayı\'nda evleneceklerini duyurmuştu.

Yapılan açıklama Birleşik Krallık genelinde aynı sorunun sorulmasına neden oldu.

Kraliyet düğünün gerçekleşeceği 19 Mayıs 2018\'de aynı zamanda Federasyon Kupası (FA Cup) final maçı tarihlenmişti.

Bu nedenle, Prens Harry\'nin, Birleşik Krallık Futbol Federasyonu Başkanı olan ağabeyi Prens William\'ın düğüne katılıp katılmayacağı sorusunu ortaya çıkardı.

Ülke genelinde eğlence yaratan ve sosyal medyada birçok esprinin yapılmasına neden olan soruyla ilgili Kraliyet Ailesi bir açıklama yapmadı.