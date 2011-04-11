-KRALİYET DÜĞÜNÜ İÇİN 4 BİN SOKAK PARTİSİ LONDRA (A.A) - 11.04.2011 - İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile nişanlısı Kate Middleton'ın 29 Nisan'daki düğünleri için, ülke genelinde 4 binden fazla sokak partisi yapılması bekleniyor. İngiltere Başbakanı David Cameron konuya ilişkin yaptığı açıklamada, belediyeleri bu partiler için katı kurallar getirmemeye ve sağduyuya çağırdı. Ülke genelinde düğün günü 4 binden fazla sokak partisi yapılması ve bu kutlamalara yaklaşık 2 milyon kişinin katılması öngörülüyor. Kendisinin de düğün günü sokak partisine katılacağını söyleyen Cameron, "Sokak partisi yapacak küçük mahallelerden izin, sigorta ve bazı bürokratik belgeler isteyen belediyeleri, bu partilere engel olmamaya çağırıyorum. Bırakın insanlar eğlensin" dedi. Düğün günü ayrıca başkent Londra'da Hyde Park başta olmak üzere bazı parklara dev ekranlar kurulması ve kamp yapılmasına izin verilmesi bekleniyor.