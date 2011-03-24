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Dünya

KRALİYET DÜĞÜNÜ BAĞIŞLARI FİLLERE BANGKOK (A.A)

24 Mart 2011 14:25

-KRALİYET DÜĞÜNÜ BAĞIŞLARI FİLLERE BANGKOK (A.A) - 24.03.2011 - İngiltere'de 29 Nisanda yapılacak kraliyet düğününden, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Tayland'daki Asya filleri yarar sağlayacak. Filleri Koruma Ağı (Elephant Conservation Network-ECN) yetkilileri, Prens William ve Kate Middleton'ın düğün hediyesi yerine yapılmasını istedikleri bağışların, Londra Zooloji Derneği aracılığıyla kendilerine ulaştırılacağını bildirdi. Yetkililer, bağış paralarının Tayland'ın batısındaki Kanchnaburi bölgesindeki filler ile onları barındıran köylüler için kullanılacağını ve bu bağışın çalışmalarında büyük fark yaratacağını ifade etti. Tayland'da 3 bin 500 kadar vahşi filin yaşadığı belirtiliyor. Kraliyet çiftinin seçtiği diğer yardım kuruluşları da gelecek bağışları asker ailelerine, Yeni Zelanda'daki deprem sonrası iyileştirme çalışmalarına ve diğer davalara destek için kullanacak.

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