-Kraliyet ailesinin tercihi "Çığşar" kirazı KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.08.2010 - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Temizkan, Andırın ilçesine bağlı Çığşar köyünde üretilen ve yüzde 90'ı ihraç edilen kirazın İngiliz kraliyet ailesi tarafından da tercih edildiğini söyledi. Temizkan, son yıllarda üretimi ile dikkati çeken Çığşar kirazının yurt dışından da rağbet gördüğünü kaydetti. Kirazın bölge insanları için umut haline geldiğini belirten Temizkan, ''Burası gerçekten tam bir oksijen deposu olan ve doğal florası ile muhteşem bir yer. Öyle bir iklimi var ki Türkiye'nin en son kiraz hasadı Çığşar köyünde gerçekleştiriliyor. O yüzden bu kiraz çok değerli ve talep görüyor'' diye konuştu. 1650 metre yüksekliğindeki köye tır akını yaşandığını bildiren Temizkan, şunları söyledi: ''Zengin bitki ve su kaynaklarının avantajını en iyi şekilde değerlendiren köyde halkın geçim kaynağı kiraz ve güzel de para kazanıyorlar. Her yıl üretimini artırıyorlar. Bu yıl yaşanan sıkıntılara rağmen 3 bin 500 ton rekolte olduğunu biliyoruz. Tamamen doğal ve organik üretildiği için pazar payı da artıyor. Özellikle bu kiraz yurt dışında çok tercih edilmeye başlandı. Üretimin yüzde 90'ı ihraç ediliyor.' Çığşar kirazının yüzde 25'inin İngiltere'ye ihraç edildiğini, diğer Avrupa ülkeleri ile Rusya ve Ortadoğu'nun da önemli müşterileri arasında olduğunu anlatan Temizkan, kendilerini sevindiren en önemli hususun ise kirazlarının kraliyet sofrasına girmesi olduğunu ifade etti. -''Gurur verici''- Temizkan, ihracatçı firma yetkililerinin kirazın, seçiciliği ile bilinen İngiltere kraliyet ailesine de gönderildiğini belirterek, ''Bu denli kaliteli üretim ve seçkin müşteri kitlesi bizleri hayli memnun etti. Kraliyet sofrasına ürün sokmak hem şehrimiz hem ülkemiz adına gurur verici bir olay'' diye konuştu. Küreselleşen dünyada gıdanın stratejik bir sektör haline geleceğini dile getiren Temizkan, bu konuda planlamasını iyi yapan ve geleceği gören ülkelerin kazançlı çıkacağını bildirdi. Kahramanmaraş'ın gerek su gerekse iklim açısından bir çok meyvenin yetişmesine uygun bir bölge olduğunu hatırlatan Temizkan, özellikle bazı meyveler için değişik alanlarda havza çalışmasına gidilmesini önerdiklerini söyledi. Temizkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bakınız bugün Türkoğlu ilçesinde Kaledibi köyünde çilek üretimi yapılıyor. Şimdi çilek denince akla orası geliyor. Bunun gibi kirazda da Çığşar ön plana çıkıyor. Aslında bizim bunu yapmamız lazım. Azar azar hepsinden değil tıpkı meslekte branşlaşma gibi bu üretimleri değişik bölgelere kaydırmamız gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek gerek istihdam gerekse ekonomi açısından kentimiz kalkınma hamlesi içerisinde olacaktır.''