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Dünya

Kraliyet ailesini gay ve lezbiyenler koruyacak

İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard, kraliyet ailesini korumak için gay, lezbiyen ve biseksüel korumalar aradığını duyurdu.

23 Eylül 2009 03:00




İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard, Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Edinburg Dükü Philip'i korumak için gay, lezbiyen ve biseksüel korumalar aradığını duyurdu.

Scotland Yard tarafından verilen ilanda, Kraliyet Koruma Grubu'na (S014) katılacak olan uygun adayların 12 saatlik vardiyalar şeklinde çalışacağı, Kraliçe'nin resmi ikametgah adresi olan Buckhingham Sarayı ve Kraliçe'nin diğer bir malikanesi olan Windsor Kalesi de dahil olmak üzere diğer krallık residanslarında görev alacağı yer aldı.

Londra Metropolitan Polisi'nin bu yeni girişimi, Kraliyet Koruma Grubu'na daha fazla lezbiyen, gay, biseksüel ve daha fazla kadın, siyahi ve etnik azınlıklardan kişileri dahil etme planının bir parçası olduğu ifade edildi.

'Gafsız siyaset'

Eski bir polis komandosu olan John O'Connor, Scotland Yard'ın kararını 'gafsız siyaset' diye eleştirirken, koruma adı altındaki bu işlerin hiçkimse tarafından tercih edilmediğini ve çok sıkıcı işler olduğunu belirtti.

O'Connor, 'Bir kulübede saatlerce oturmak kadar sıkıcı birşey olamaz. Bu sadece vitrin süslemekten başka birşey değil' açıklamasında bulundu.

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