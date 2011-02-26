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Dünya

KRALİYET AİLESİNİ DEVİRME ÇAĞRISI LONDRA (A.A)

26 Şubat 2011 11:36

-KRALİYET AİLESİNİ DEVİRME ÇAĞRISI LONDRA (A.A) - 26.02.2011 - El Kaide ile bağlantılı Abdullah Azzam Tugayları adlı grup, Suudilerden ülkeyi yöneten kraliyet ailesini devirmelerini istedi. Grubun bir internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, ''halkın ihtiyaçlarını dikkate almayan ve savurgan harcamalar yapan kraliyet ailesinin devrilmeyi hakkettiği, kraliyetin ABD ile gizli anlaşma yaparak ülkenin petrol gelirlerinden Suudilerin yararlanmasına izin vermediği'' öne sürüldü. Krallığa karşı saldırı düzenleyecekleri tehdidinde de bulunan grubun açıklamasında, Tunus ve Mısır devlet başkanlarının devrilmesinden duyulan memnuniyet de dile getirildi.

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