Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın kinci evliliklerin ele alındığı bir TV programında yer alacağı belirtildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki bütün sorumluluklarını bırakan Meghan Markle’ın oyunculuk kariyerine geri döneceği açıklandı.

New York Post’a konuşan kaynaklar, 38 yaşındaki Markle’ın Kanada’da yayınlanan bir TV programında yer alacağını öne sürdü. Markle’ın Toronto’da yaşayan düğün stilisti Jessica Mulroney ile birlikte bir program yapacağı iddia edilirken, bu programın konusunun “ikinci evlilikler” olacağı belirtildi.

“I Do, Redo” isimli 10 bölümlük televizyon programında, ilk düğünleri çok kötü geçen 10 çifte ikinci kez düğün organizasyonu yapılacak. Daha önce bir kez boşanan Markle’ın bu programdan para kazanıp kazanmayacağı henüz bilinmiyor. Kanada’daki oyuncular sendikasına göre konuk oyuncular bir TV programında rol aldığında günlük 588 dolar yevmiye almaya hak kazanıyor.