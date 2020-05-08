Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan Prens Andrew şimdi de dağ evinin borçlarıyla karşı karşıya

Cinsel taciz iddialarının ardından Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan York Dükü Prens Andrew'un İsviçre'den aldığı bir dağ evinin borçlarını ödemediği iddia edildi.

Le Temps gazetesinin aktardığına göre, Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson, 2014 yılında İsiçre'de bir 18.3 milyon Pound'a bir kayak evi satın aldı. Çiftin, ev için 2019'un Aralık ayına kadar ödemesi gereken borçları ödemediği belirtildi.

Prens Andrew'un 2019 sonuna kadar ödemesi gereken yaklaşık 5 milyon Pound olduğunu, miktarın ödenmediği için bugün 6.7 milyon Pound'a çıktığı belirtildi.

Konuya ilişkin yargı süreçlerinin başladığı öğrenildi.

York Dükü Prens Andrew'un sözcüsü borçlar konusunda taraflar arasında anlaşmazlık olduğunu doğruladı.