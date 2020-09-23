Kraliyet ailesinde görevlerini bırakan Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD seçimleri için çektiği video Britanya'da tepki çekti

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD seçimleriyle ilgili "Oy verin' çağrısı, Britanya'da tepki çekti. Britanya medyası, çiftin Kraliyet ailesinin 'apolitik durma' geleneğini çiğnediğini yazdı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ABD'deki evlerinden Time dergisi için 3 Kasım ABD Başkanlık seçimi için çağrı yaptı. Markle, “Seçimlere 6 hafta kaldı. Her dört yılda bir aynı şeyi söylüyoruz, bu hayatımızdaki en önemli seçim. Ancak bu kez gerçekten öyle. Oy verdiğimizde değerlerimizin bir anlamı oluyor, sesimiz duyuluyor. Sesiniz önemli olduğunuzu hatırlatıyor çünkü duyulmayı hakediyorsunuz” dedi.

Prens Harry ise konuşmasında ABD vatandaşı olmadığı için oy kullanamayacağını söyledi. 18 yaşından bu yana İngiltere’de beş seçim olduğunu ancak Kraliyet üyesi olduğu için hiç oy kullanmadığını belirten Harry, “Bu Kasım ayına yaklaşırken, nefret söylemlerine, yanlış bilgiye ve internetteki olumsuzluğa karşı durmak hayati önem taşıyor” diye konuştu.

Britanya medyası, çiftin Kraliyet ailesinin 'apolitik' duruşunu çiğnemesine tepki gösterdi. Daily Mail’den Piers Morgan, “Prens Harry burnunu ABD seçimlerine sokarak, seçmenlere açık şekilde Trump’a karşı Biden’a oy vermelerini söylüyor. Bir Kraliyet ailesi üyesi için asla kabul edilemez bir davranış” ifadelerini kullandı.