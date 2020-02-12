Kraliyet ailesinde bir ilk: Prens Harry'nin Kraliyet Donanması'ndaki yerine Prenses Anne geçecek

T24 Dış haberler

Britanya'da kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Kanada'ya yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin Kraliyet Donanması'ndaki generallik görevine geçecek kişi belli oldu. Kraliyet ailesinde bir ilk yaşanarak Donanma Generalliği görevine bir kadın seçildi. Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kızı Prenses Anne görevi devralacak.

Sunday Times'ın aktardığına göre 69 yaşındaki Prenses Anne, Kraliyet Donanması Deniz Piyadeleri Generali konumundaki ilk kadın olacak. Kraliyet Donanması'nın eski generali olan Prens Philip'in bu görevle ilgili ilk tercihinin kızı Prenses Anne olduğu belirtildi.

Kraliyet ailesinin çalışkan üyelerinden biri olduğu bilinen Prenses Anne'in bu görev dışında 65 askeri organizasyonda da çalıştığı biliniyor.