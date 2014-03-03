Kraliyet ailesinde bir ilk; prens George'a yabancı bir dadı bakacak

İngiltere tahtının iki numaralı varisi Prens William ile evli olan Cambridge düşesi Kate Middleton, 7 aylık oğlu prens George’a bakması için 20’li yaşlarının başında hem de İngiliz olmayan bir dadı ile anlaşarak bir kraliyet geleneğini daha tarihe gömmüş oldu.

Kraliyet ailesinin tüm bebeklerine deneyimli İngiliz dadılar bakıyordu. Prens George’a da doğumundan itibaren Prens William ve Prens Harry’nin 71 yaşındaki İngiliz dadısı Jessie Webb bakmıştı.

Geçen ay Webb’in tamamen emekli olmak istediğini açıklamasının ardından Kate Middleton yeni bir dadı arayışına girmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi kraliyete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde Kate Middleton’ın 22 yaşında yabancı bir dadı ile anlaştığını ve genç kadının Kensington Sarayı’na yerleşmeye hazırlandığını iddia etti.

Yeni dadının Kate Middleton ve Prens William’a nisan ayında gerçekleştirecekleri Avustralya ziyaretinde de eşlik edeceğini belirtti.