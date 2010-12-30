T24 LogoT24 Logo
Dünya

KRALİÇENİN TORUNUNDAN ÇOCUK MUTLULUĞU LONDRA (A.A)

30 Aralık 2010 18:54

-KRALİÇENİN TORUNUNDAN ÇOCUK MUTLULUĞU LONDRA (A.A) - 30.12.2010 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in "büyük büyükanne" olduğu belirtildi.  Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kraliçe'nin erkek torunu Peter Phillips'in eşi Autumn Phillips'in, Gloucestershire Royal Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdiği kaydedildi.  Bebeğin 3,8 kilogram ağırlığında doğduğu ve adının daha sonra açıklanacağı belirtildi. Kraliçe'nin ilk torununun çocuğu olan bebek, tahtın 12. varisi.  Prenses Anne'nin oğlu olan Peter Phillips, Kraliçe'nin en büyük torunu. Peter Phillips, Montreal doğumlu Autumn ile Windsor Kalesi'nde 2008 yılının mayıs ayında evlenmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24