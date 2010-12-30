-KRALİÇENİN TORUNUNDAN ÇOCUK MUTLULUĞU LONDRA (A.A) - 30.12.2010 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in "büyük büyükanne" olduğu belirtildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 84 yaşındaki Kraliçe'nin erkek torunu Peter Phillips'in eşi Autumn Phillips'in, Gloucestershire Royal Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdiği kaydedildi. Bebeğin 3,8 kilogram ağırlığında doğduğu ve adının daha sonra açıklanacağı belirtildi. Kraliçe'nin ilk torununun çocuğu olan bebek, tahtın 12. varisi. Prenses Anne'nin oğlu olan Peter Phillips, Kraliçe'nin en büyük torunu. Peter Phillips, Montreal doğumlu Autumn ile Windsor Kalesi'nde 2008 yılının mayıs ayında evlenmişti.