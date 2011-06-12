-KRALİÇE'NİN "RESMİ" DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI LONDRA (A.A) - 11.06.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in 85'inci doğum günü yapılan resmi törenle kutlandı. Buckingham Sarayının önündeki Mall caddesindeki resmi geçit töreninde Kraliçe, eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ile birlikte halkı selamladı. Sarayın yanındaki Green Park'da ise top atışı yapıldı. Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William at üstünde resmi geçit töreninin başında yer alırken, eşi Cambridge Düşesi Catherine, Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla ve Prens Harry de kortejde bulundu. Geçit törenin ardından, Kraliyet ailesi Buckingham Sarayının balkonuna çıkarak, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) gösteri uçuşunu izledi. Kraliçe 2. Elizabeth'in gerçek doğum günü 21 Nisan ancak, 1805 yılından bu yana ülkede kraliyetin başındaki kişinin doğum günü Haziran ayının ikinci cumartesi günü yapılan resmi törenlerle kutlanıyor. Kraliçe'nin eşi Edinburgh Dükü Philip de dün 90'ıncı yaş gününü kutlamıştı.