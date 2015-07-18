Kraliçe'den 'Nazi selamı'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1933 yılında "Nazi selamı" verirken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz Sun gazetesinin manşetinden yer verdiği haberde, o dönemde 7 yaşında olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kız kardeşi Margaret, annesi ve amcası görülüyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 6 yıl önce çekilen, 17 saniyelik siyah-beyaz görüntüde kraliyet ailesinin üyeleri, ülkenin kuzeyinde bulunan Balmoral'daki konutlarının bahçesinde yürüyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in annesi, sağ kolunu "Nazi selamı" vermek için kaldırıyor, Kraliçe de annesini taklit ediyor. Ayrıca, Kraliçe'nin amcası Edward da kolunu kaldırırken görülüyor.

Buckıngham'dan jet açıklama



Hitler'in Almanya'da yükselişte olduğu 1933 yılında çekildiği tahmin edilen görüntüyle ilgili, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi konutu Buckingham Sarayı açıklama yaptı. Açıklamada, 80 yıl önce çekilen görüntülerin istismar edildiği ve yayınlanmasının hayal kırıklığı yarattığı bildirildi. İngiliz basını, Buckigham Sarayının görüntülerin nasıl elde edildiğini araştırdığını aktarıyor.





Sun gazetesi yetkilileri ise görüntüyü yayınlama kararıyla ilgili, "Bu görseller 82 yıl gizli kalmıştır. Bu görüntüleri bugün yayınlıyoruz ancak bunun Kraliçe'ye ve vefat eden annesi ile kız kardeşine kötü bir yansıması olacağını düşünmüyoruz. Bu görüntü, 8. Edward'ın çarpık önyargılarını ortaya koymaktadır" açıklamasında bulundu.





Sadece 326 gün tahtta kaldı



Amerikalı dul kadınla evlendiği için 326 gün durduğu İngiltere kraliyet tahtından feragat eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in amcası Kral 8. Edward, Nazi sempatizanı olmakla eleştirilmiş ve 1937 yılında Münih'te Hitler ile görüldüğü fotoğrafı yayımlanmıştı.



Babası Kral 6. George'dan devraldığı İngiltere kraliyet tahtında 63 yıldır bulunan 89 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in eylülde Kraliçe Victoria'nın rekorunu kırarak, İngiltere'nin en uzun süre tahtta bulunan monarkı olması bekleniyor.