Kraliçe'den, Bayan Gül'ün topuğuna ilgi



T24 - İngiltere ziyaretinde Hayrünnisa Gül'ün Buckingham Saray'ında giydiği 15 santimlik topuklu ayakkabı İngiliz medyasının ilgisini çekti. Kraliçe'nin Bayan Gül'ün sarayda halıya takılarak düşmesinden endişelendiği belirtildi.













Krallar gibi karşılandı





Türkiye'den İngiltere'ye 23 yıl aradan sonra ilk kez resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül için görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

'London Eye' kırmızı-beyaz oldu



İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden dev dönme dolap, ‘London Eye’, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi ziyareti dolayısıyla Türk bayrağının renkleri olan ‘kırmızı-beyaza’ büründü.



ntvmsnbc'nin haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül'le Buchingham Sarayı'nı geldiğinde, Kraliçe 2. Elizabeth'in ilgisi aniden Bayan Gül'ün giydiği topuklu ayakkabıya kaydı.







Kraliçe'yi endişelendirdi





İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe'nin, Hayrünnisa Gül'ın 15 santimetrelik topuğuna dikkat etmesini manşetine taşıdı. Gazete, Kraliçe'nin Bayan Gül'ün topuğunun halıya katılarak düşmesinden endişelendiğini yazdı. Ayrıca 15 santimlik topukla Buckingham Sarayı'nın merdivenlerinden inip çıkmasının zor olabileceğine dikkat çekti.

Almanya'ya yüksek topukla gitti



Gazete, Hayrünissa Gül'ün geçtiğimiz ekim ayında Almanya ziyaretinde de yüksek topuklu bir ayakkabı giydiğini yazdı. Gül'ün Almanya ziyaretinde 12.5 santim topuklu bir ayakkabı giydiği, İngiltere ziyaretinde topuğun yüksekliğinin 15 santime çıktığına dikkat çekti.











