-KRALİÇEDEN "KING'S SPEECH" FİLMİNE ONAY LONDRA (A.A) - 05.02.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, babasının kekemeliğini yenmesini ve tahta çıkmasını konu alan "King's Speech (Zoraki Kral)" filmini beğendiği bildirildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Kraliçe, babası 6. George'u ünlü İngiliz aktör Colin Firth'ün oynadığı, Oscar ve Bafta gibi önemli sinema ödüllerine aday filmi özel bir gösterimle izledi. İngiltere Kraliçesinin filmi "dokunaklı" bulduğu kaydedilirken, filmin senaristi David Seidler, Kraliçenin onayının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Filmde, Kraliçe 2. Elizabeth'in çocukluk hali de beyaz perdeye yansıyor.