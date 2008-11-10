T24 LogoT24 Logo
Spor

Kraliçe Venus Williams!..

Yılın en iyi sekiz tenisçisinin mücadele ettiği WTA Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan isim, finalde Vera Zvonareva'yı üç sette yenen yedi numaralı seribaşı Venus Williams o

10 Kasım 2008 02:00

Bayanlar tenisinde sezonun kapanış turnuvası WTA Şampiyonası'nı, finalde Vera Zvonareva'yı üç sette yenen Venus Williams kazandı. Yılın en iyi sekiz tenisçisinin mücadele ettiği WTA Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan isim, yedi numaralı seribaşı Venus Williams oldu.

Williams, kendisi gibi grup maçlarında yenilgi almayan sekiz numaralı seribaşı Vera Zvonareva'yı finalde 6-7, 6-0, 6-2'lik setlerle yenerek sezonun kapanış turnuvasını ilk kez kazandı.

ABD'li tenisçi daha önce sakatlığı nedeniyle beş yıl bu turnuvaya katılamamış, yarı finale yükseldiği 2002'de ise sakatlanarak çekilmek zorunda kalmıştı.

7-5'lik tie-break ile kaybettiği ilk setten sonra rakibine ezici bir üstünlük kuran Williams, mücadeleyi iki saat 10 dakikada bitirdi.

Wimbledon ve Zürih'ten sonra bu yıl üçüncü zaferine Doha'da ulaşan Venus Williams, şampiyonluk ödülü olarak aldığı 1.34 milyon dolarla tüm zamanların en çok kazanan kadın tenisçileri listesinde Martina Navratilova'yı geçerek dördüncüğe yükseldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24