Kraliçe Venus Williams!..

Bayanlar tenisinde sezonun kapanış turnuvası WTA Şampiyonası'nı, finalde Vera Zvonareva'yı üç sette yenen Venus Williams kazandı. Yılın en iyi sekiz tenisçisinin mücadele ettiği WTA Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan isim, yedi numaralı seribaşı Venus Williams oldu.



Williams, kendisi gibi grup maçlarında yenilgi almayan sekiz numaralı seribaşı Vera Zvonareva'yı finalde 6-7, 6-0, 6-2'lik setlerle yenerek sezonun kapanış turnuvasını ilk kez kazandı.



ABD'li tenisçi daha önce sakatlığı nedeniyle beş yıl bu turnuvaya katılamamış, yarı finale yükseldiği 2002'de ise sakatlanarak çekilmek zorunda kalmıştı.



7-5'lik tie-break ile kaybettiği ilk setten sonra rakibine ezici bir üstünlük kuran Williams, mücadeleyi iki saat 10 dakikada bitirdi.



Wimbledon ve Zürih'ten sonra bu yıl üçüncü zaferine Doha'da ulaşan Venus Williams, şampiyonluk ödülü olarak aldığı 1.34 milyon dolarla tüm zamanların en çok kazanan kadın tenisçileri listesinde Martina Navratilova'yı geçerek dördüncüğe yükseldi.

