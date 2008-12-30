Kraliçe Rania Gazzeliler için kan verdi

Ürdün'ün Filistin kökenli kraliçesi Rania, Gazze Şeridi'nde 375 kişinin öldüğü İsrail bombardımanında yaralanan Filistinliler için kan verdi.



Kraliçe Raina'nın makamından yapılan açıklamada, Kraliçe'nin Gazze Şeridi'nde yaralananlara kan vermek için başlatılan ulusal bağış kampanyasına katılmak üzere El Hüseyin Askeri Hastanesine gittiği belirtildi.



Yerel basında yayımlanan haberlerde de Kraliçe Rania'nın vatandaşları "Filistinlilerin acılarını hafifletmeye" davet ettiği kaydedildi.



Filistin kökenli olduğu bilinen Rania'nın "Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğunu söylemekle yetinmek bir utançtır, çünkü onların kendilerine acınmasına değil, bizlerin harekete geçmesine, yardımına ihtiyaçları var ve daha fazlasını yapabileceğimizi biliyorum" dediği ifade edildi.



Kraliçe Rania'nın eşi Kral Abdullah, dün kan vermiş ve orduya Gazze Şeridi'nde bir sahra hastanesi kurma talimatı vermişti.