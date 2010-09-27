T24 LogoT24 Logo
Dünya

KRALİÇE RANİA ABD'DE TEDAVİ GÖRDÜ AMMAN (A.A)

27 Eylül 2010 15:00

-KRALİÇE RANİA ABD'DE TEDAVİ GÖRDÜ AMMAN (A.A) - 27.09.2010 - Ürdün Kraliçesi Kraliçe Rania'nın, ABD'nin New York kentinde düzensiz kalp ritmi nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.  Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan eşi Kral 2. Abdullah'a eşlik eden Kraliçe Rania'ya ameliyatsız tedavi uygulandığı kaydedildi.  Açıklamada, 40 yaşındaki Kraliçe'nin kalp ritmini düzeltmek için katater uygulandığı, işlemin kolayca yapıldığı ve Kraliçe Raina'nın ''iyi'' olduğu ifade edildi.     Kraliçe'nin New York'taki hastanede 2 gün daha kalacağı ve hafta içinde ülkesine döneceği belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24