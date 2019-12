-KRALİÇE RANİA ABD'DE TEDAVİ GÖRDÜ AMMAN (A.A) - 27.09.2010 - Ürdün Kraliçesi Kraliçe Rania'nın, ABD'nin New York kentinde düzensiz kalp ritmi nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan eşi Kral 2. Abdullah'a eşlik eden Kraliçe Rania'ya ameliyatsız tedavi uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, 40 yaşındaki Kraliçe'nin kalp ritmini düzeltmek için katater uygulandığı, işlemin kolayca yapıldığı ve Kraliçe Raina'nın ''iyi'' olduğu ifade edildi. Kraliçe'nin New York'taki hastanede 2 gün daha kalacağı ve hafta içinde ülkesine döneceği belirtildi.