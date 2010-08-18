'Kraliçe ölünce cumhuriyete geçelim'

T24- Avustralya'da 21 Ağustos’ta yapılacak seçimler öncesinde kampanyasına devam eden Başbakan Julia Gillard, ülkenin cumhuriyet sistemine geçmesi gerektiğini söyledi.





Gillard, bağımsız bir ülke olmasına rağmen sembolik olarak Britanya Kraliçesi Elizabeth’e bağlı olan Avustralya’da rejim değişikliği için en uygun zamanın mevcut hükümdarın ölümünün ardından olacağını söyledi, derin bir sevgi beslediği seksen dört yaşındaki hükümdara uzun ve sağlıklı bir ömür dilemeyi de unutmadı. Ülkede 1999 yılında yapılan referandumda halk cumhuriyete “hayır” demişti.