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Dünya

Kraliçe II. Elizabeth'in faytonunda Gelibolu düğmesi

Yapımı yüz yılda tamamlanan Kraliçe II. Elizabeth’in faytonu ülkenin tarihini bünyesinde barındırıyor

05 Haziran 2014 15:37

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e hediye edilecek faytonda 1. Dünya Savaşı’nda Gelibolu’da savaşan İngiliz bir askerin üniformasından alınan bir düğme de yer alıyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 80’inci yaş günü için verilmesi planlanan “Diamond Jubilee State Coach” (Elmas Jübile Devlet Faytonu) dün teslim edildi. Yapımı 100 yıl süren fayton 3 ton ağırlığında ve 5.5 metre uzunluğunda.

Kraliçe’yi dünkü parlamento açılışına götüren faytonun gövdesi İngiltere Kralı VIII. Henry’nin savaş gemisinden alınan ağaç parçalarıyla yapıldı. Trafalgar kahramanı Amiral Nelson’ın savaş gemisinden alınan meşe oyularak faytonun üstüne taç olarak yerleştirilmiş.

Tacın içerisindeki kamera ile geçit törenleri Kraliyet gözünden izlenebilecek. Kapılarda ise Gelibolu’daki İngiliz askerlerin üniformalarından alınan bir düğme, Isaac Newton’ın kafasına elmanın düştüğü ağaçtan bir parça bulunuyor. Faytonun kapı ve pencereleri Elmas ve safir işlemeli.

 

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