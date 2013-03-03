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Dünya

Kraliçe hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hastaneye kaldırıldı. Kraliçe'nin mide enfeksiyonu geçirdiği açıklandı

03 Mart 2013 22:17

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin kısa dönemli mide ve bağırsak enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle Londra'da bulunan Kral Sekizinci Edward Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

BBC Kraliyet muhabiri Peter Hunt, Kraliçe'nin önümüzdeki birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağını bildirdi.

Kraliçe İkinci Elizabeth’in bir mide enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle hafta sonu Galler’e , önümüzdeki hafta da İtalya'ya yapacağı ziyaretleri iptal ettiği geçtiğimiz Cuma günü bildirilmişti.

86 yaşındaki Kraliçe’nin St. David Günü için dün Swansea’de olması planlanmış

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