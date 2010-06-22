Kraliçe Elizabeth'in maaşı kesildi

T24- Ülkenin Muhafazakar Partili Maliye Bakanı George Osborne, yeni koalisyon hükümetinin ilk bütçesini açıkladı. Kamu harcamalarını büyük ölçüde kesen İngiliz hükümeti, Kraliçe Elizabeth II’ye, kraliyet görevlerini yerine getirdiği için yaptığı ödemeyi bu yıl için donduracak ve diğer yıllarda da revize edecek.

İngiltere'nin Avrupa'daki en büyük bütçe açığına sahip ülkelerden biri olduğunu ifade eden Osborne, yüzde 17,5 olan mevcut katma değer vergisinin Ocak 2011’den itibaren yüzde 20'ye çıkarılacağını açıkladı. Osborne ancak vergi artışının tütün, alkol ve petrol fiyatlarını kapsamayacağını bildirdi.



Osborne ayrıca, sermaye kazançları vergisinin yüzde 18'den yüzde 28’e yükseltileceğini söyledi. Kamu sektöründeki ödemelerin iki yıl boyunca dondurulacağını ve kamu birimlerinin bütçelerinde yüzde 25'lik kesintiye gidileceğine de açıklayan Maliye Bakanı, 2014-15 yılına kadar harcamalardaki kesintilerle yılda 30 milyar sterlin gelir elde edileceğini kaydetti.

Diğer yandan ülkede emeklilik yaşı 66’ya çıkarıldı ve şu anda yüzde 17.5 olan katma değer vergisi (KDV), Ocak 2011 itibariyle yüzde 20’ye çıkarılacak.



BANKA VERGİSİ ONAYLANDI







İngiliz Maliye Bakanı, ülkedeki düşük gelirlilerin gelir vergisinden muaf tutulacağını, ayrıca ülkedeki bankalardan yılda toplam 2 milyar sterlin vergi toplanacağını söyledi.

Yaklaşık 156 milyar sterlinle dev bütçe açığı bulunan İngiltere’de hükümet, bu bütçe açığını gelecek dört yılda yarı yarıya indirmeyi amaçlıyor. Mevcut hükümet yeni bütçeyle işsizlerin yüzdesini 8,1'e indirmeyi, ayrıca enflasyon oranını yüzde 2'de tutmayı hedefliyor.



İngiliz hükümeti ayrıca, ekonomide bu yılki büyüme oranını yüzde 1,2, gelecek yıl ise yüzde 2,3 olarak tahmin ediyor.

Maliye Bakanı Osborne bütçeyi açıkladığı konuşmasının ardından özellikle muhalefetteki İşçi Partisi tarafından eleştirildi. İşçi Partisinin Genel Başkan vekili Harriet Harman, "acil bütçenin" ülkenin bütçe açığını azaltmak yerine işsizliği artıracağını ve ülkeyi resesyona sürükleyeceğini savundu.