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Dünya

Kraliçe Elizabeth'e 'kemer sık' uyarısı

Yılda 31 milyon sterlin ödenek alan Kraliyet ailesinin bankada bir milyon sterlininin (3 milyon 76 bin TL) kaldığı açıklandı

29 Ocak 2014 10:40

İngiliz parlamentosu devletten yılda 31 milyon sterlin ödenek alan Kraliyet ailesinin bankada bir milyon sterlininin (3 milyon 76 bin TL) kaldığını açıkladı ve kraliçe Elizabeth'ten kemer sıkmasını istedi.

Kraliçe’nin finans danışmanlarının “sağlıklı bir bütçe hazırlamakta başarısısız olduğunu” iddia eden milletvekilleri, Buckingham Sarayı’nda ve Windsor Kalesi’nde restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için 50 milyon sterline ihtiyaç olduğunu belirtti. Vekiller bu gibi harcamaların yapılabilmesi için “Kraliçe’nin sarayda olmadığı dönemlerde Buckingham Sarayı’nın tamamen turistlere açılmasını” istediler.

 

Yeni kaynak arıyorlar

 

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, 1993 yılından bu yana Buckingham Sarayı zaten her yaz kapılarını turistlere açıyordu. Avam Kamarası’nda Kraliçe’nin maddi durumunu tartışan milletvekilleri ayrıca Buckingham Sarayı’nın bazı bölümlerinin ticari amaçla kiralanmasının da ekstra gelir elde etmek için uygun bir yöntem olacağını belirtti.

 

Kıt kanaat geçiniyor

 

Parlamentodan gelen “kemer sıkma” direktifine rağmen Buckingham Sarayı internetten Kraliçe’nin yeni bir hizmetli aradığını duyurdu. Saray yetkilileri yeni hizmetlinin yılda sadece 14 bin sterlin kazanacağını, ancak sarayda yaşayıp tüm yemeklerini de burada yiyebileceğini belirtti.

 

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