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Dünya

Kraliçe Elizabeth "Yılın Yaşlısı" ödülünü reddetti; "İnsan hissettiği yaştadır" dedi

1926 doğumlu Kraliçe Elizabeth, gelecek yıl tahttaki 70’inci yılını kutlayacak

20 Ekim 2021 13:49

T24 Dış Haberler

Kraliçe Elizabeth, “The Oldie” isimli derginin verdiği “Yılın Yaşlısı” ödülünü geri çevirdi. 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth “İnsan hissettiği yaştadır” dedi.

The Oldie tarafından verilen geleneksel “Yılın Yaşlısı” ödülü için bu yıl Britanya Kraliçesi Elizabeth seçildi.

Kraliçe Elizabeth, ödülü geri çevirerek sekreteri aracılığıyla bir mektup gönderdi. Mektupta “Majesteleri, insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor bu nedenle kraliçe, bu ödülü kabul etmek için gerekli kriterleri sağladığını düşünmüyor” yazdı.

Dergi, Kraliçe’den gönderilen mektubu paylaştı.

1926 doğumlu Kraliçe Elizabeth, gelecek yıl tahttaki 70’inci yılını kutlayacak.

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