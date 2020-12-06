Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip de sıraları geldiğinde Koronavirüs aşısı olacak

Britanya, gelecek haftalarda Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını uygulamaya hazırlanırken Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in de risk grubundaki öncelikli kişiler kapsamında aşı olacağı belirtildi.

The Mail on Sunday'e konuşan kaynaklar 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ve 99 yaşındaki Prens Philip'in ülkede aşı uygulanacak 80 yaş üstü vatandaşlar grubunun sırasında aşı olacağını söyledi.

Kraliyet kaynakları, Kraliçe'nin aşı olduktan sonra kamuoyuna duyuru yapacağını söyledi. Kraliçe'nin aşı karşıtı kampanyalara karşı bir sorumluluk olarak aşı yaptırdığını açıkça söyleyebileceği belirtildi.