Kraliçe Elizabeth, Twitter'da ilk tweetini attı

Bilim Müzesi'ni ziyaret eden Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, burada Bilgi Çağı galerisinin açılışını yaptı. British Monarchy (Britanya Kraliyeti) hesabından bir de tweet atan Kraliçe, "Bugün Bilim Müzesi'nde Bilgi Çağı sergisini açmaktan memnuniyet duydum. Umarım insanlar ziyaret etmekten keyif alır. Elizabeth R." ifadelerini kullandı.

Kraliçenin adının yanına koyduğu R., Regina yani Kraliçe kelimesinin kısaltması.

Kraliçenin tweeti binlerce kişinin ilgisini çekerek alıntılandı ve beğenildi.